Seis feridos após motor de avião da Swiss pegar fogo na descolagem em Nova Deli
Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje, depois de um avião da companhia aérea Swiss retirar os passageiros durante a descolagem no aeroporto de Nova Deli, devido a um problema no motor que causou um incêndio.
O voo LX147, com destino a Zurique, apresentou um problema no motor pouco depois das 01:00, horário local (19:30 GMT de sábado).
De acordo com a companhia aérea, que informou a imprensa local, "ocorreu um problema no motor. A tripulação abortou a descolagem e, após avaliar a situação, decidiu, por precaução, evacuar a aeronave", com mais de 200 passageiros a bordo.
"Seis passageiros estão a receber atendimento médico, a tripulação não sofreu ferimentos", acrescentou a companhia aérea.
O aeroporto de Nova Deli informou na rede social X que os protocolos de segurança foram seguidos e que "as operações aeroportuárias não foram afetadas".