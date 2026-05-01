Motociclista ferido em colisão entre mota e carro em Câmara de Lobos
Vítima do acidente é um jovem de 21 anos
Um jovem motociclista de 21 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ao final da tarde desta quinta-feira, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados ao local para prestar assistência à vítima.
O jovem apresentava ferimentos ligeiros e foi transportado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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