Pelo menos 10 pessoas morreram após fortes chuvas e inundações no Quénia

Pelo menos 10 pessoas morreram no Quénia após fortes chuvas e inundações que ocorreram na sexta-feira, afetando particularmente a região leste do país, declarou hoje a polícia queniana.

"Até ao momento, infelizmente, 10 pessoas perderam a vida, com o maior número -- sete mortes -- registado na região leste", publicou o Serviço Nacional de Polícia na noite de sexta-feira na rede social X.

As autoridades informaram ainda que a ponte Mwena, em Kwale, na costa, e a ponte Nfomeni, em Kitui, na região leste, ficaram danificadas pela tempestade, o que interrompeu o transporte e o acesso a determinadas áreas.

Além disso, foi relatado um deslizamento de terras no subdistrito de Tambach (oeste), com um "risco adicional" para os residentes e para as infraestruturas locais.

"As equipas de resposta a emergências estão a trabalhar ativamente no local, realizando operações de resgate, auxiliando as comunidades afetadas e esforçando-se para restabelecer o acesso e os serviços essenciais", acrescentou a polícia.

As autoridades instaram o público a manter-se vigilante e a evitar as áreas propensas a inundações, especialmente as de alto risco e as já afetadas.

O Departamento Meteorológico do Quénia alertou para fortes chuvas e tempestades entre sexta-feira e domingo, afetando particularmente o vale do Rift, a bacia do lago Vitória, a costa e as regiões nordeste, especialmente à tarde e à noite. O alerta referiu-se também a rajadas de vento até 46 quilómetros por hora.

A anterior vaga de chuvas torrenciais e inundações, ocorrida entre meados de fevereiro e março, sobrecarregou os sistemas de drenagem e fez pelo menos 110 mortos, 37 dos quais em Nairobi, segundo dados do Ministério do Interior do Quénia.