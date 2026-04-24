Socicorreia em vantagem para o golfe do Porto Santo
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 24 de Abril, dá conta que depois de um concurso deserto, o novo quase duplicou o valor. As duas propostas apresentadas para a construção da nova fase do campo estão separadas por 28 mil euros.
Recordes de despesa pública
Fique a saber que a saúde, a educação e as remunerações dos funcionários representam o maior peso dos gastos em 2024, que atingiram o valor mais alto em 12 anos.
Indústria dos videojogos mostra potencial
Descubra que o evento de tecnologia e criatividade ‘eGames Lab > Ready to Play’ arranca hoje no Madeira Shopping.
Gabinete de Estratégia para a Deficiência à deriva
Saiba que a nova estrutura do Governo Regional continua sem liderança, sem enquadramento público e sem custos conhecidos.
Destaque ainda para: Átoa, Buba e David Antunes no ‘São João’ do Porto Santo.
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