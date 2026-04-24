Socicorreia em vantagem para o golfe do Porto Santo

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 24 de Abril, dá conta que depois de um concurso deserto, o novo quase duplicou o valor. As duas propostas apresentadas para a construção da nova fase do campo estão separadas por 28 mil euros.

Recordes de despesa pública

Fique a saber que a saúde, a educação e as remunerações dos funcionários representam o maior peso dos gastos em 2024, que atingiram o valor mais alto em 12 anos.

Indústria dos videojogos mostra potencial

Descubra que o evento de tecnologia e criatividade ‘eGames Lab > Ready to Play’ arranca hoje no Madeira Shopping.

Gabinete de Estratégia para a Deficiência à deriva

Saiba que a nova estrutura do Governo Regional continua sem liderança, sem enquadramento público e sem custos conhecidos.

Destaque ainda para: Átoa, Buba e David Antunes no ‘São João’ do Porto Santo.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.