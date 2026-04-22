PSP alerta para nova burla com MB Way após transferências inesperadas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar para um novo esquema de burla associado ao MB Way, que pode envolver cidadãos sem que estes se apercebam.

Segundo a PSP, o esquema começa com uma transferência inesperada para a conta da vítima. Pouco depois, surge um contacto, geralmente através da aplicação WhatsApp, a pedir a devolução do valor. No entanto, as autoridades alertam que este pedido pode fazer parte de um esquema ilícito. Os burlões utilizam contas de terceiros para 'limpar' dinheiro de origem ilegal e, ao devolver o montante para um número diferente daquele que efectuou a transferência, a vítima pode estar, involuntariamente, a ajudar a encobrir o rasto do crime.

Perante estas situações, a PSP aconselha a população a redobrar a atenção e a desconfiar sempre que o contacto não corresponde ao número que enviou o dinheiro. Recomenda ainda que não se responda a pressões ou mensagens com carácter emocional. Caso receba uma transferência suspeita, a orientação passa por contactar de imediato o banco, guardar provas das comunicações e comprovativos e apresentar denúncia numa esquadra da PSP.

As autoridades reforçam o apelo à cautela, sublinhando que este tipo de burla tem vindo a ganhar expressão e pode envolver consequências legais para quem, mesmo sem intenção, colabora com os criminosos.