PJ alerta para burla telefónica com falsos inspectores

A Polícia Judiciária alertou, através das redes sociais, para um novo esquema de burla informática que recorre a um elaborado “teatro” telefónico para enganar as vítimas, levando-as a acreditar que estão a lidar com entidades oficiais.

Segundo a publicação divulgada, tudo começa com um contacto de um alegado funcionário da ANACOM, que informa o cidadão de que o seu número de telefone estará a ser utilizado em práticas ilícitas. De seguida, a chamada é supostamente reencaminhada para a Polícia Judiciária.

A partir daí, a vítima é convencida a passar para uma videochamada, onde surge um falso inspector da PJ, num cenário cuidadosamente montado com elementos como a bandeira nacional, numa tentativa de dar credibilidade à abordagem.

O esquema evolui com a introdução de outras personagens fictícias, como um procurador e uma juíza, que alegadamente solicitam declarações no âmbito de um processo. No final, surge o objectivo da burla que passa por exigir o pagamento de cerca de 4.500 euros para 'resolver' a situação.

A Polícia Judiciária sublinha que este tipo de procedimento não corresponde, em nenhum caso, à actuação real das autoridades, apelando à população para não fornecer dados pessoais nem efetuar qualquer pagamento nestas circunstâncias. Em caso de dúvida, a entidade reforça o alerta e recomenda que os cidadãos que passem por situações destas, desliguem imediatamente a chamada e contactem os canais oficiais.