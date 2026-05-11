Polícia Marítima e ANACOM detectam irregularidades em embarcações na Madeira

Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal realizaram, em colaboração com a ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações), uma operação conjunta de fiscalização dirigida a estações costeiras e a diversos tipos de navios e embarcações na ilha da Madeira.

A operação que decorreu entre os dias 5 e 7 de Maio, visou verificar a conformidade dos equipamentos de radiocomunicações, bem como o cumprimento das normas legais de segurança e licenciamento em vigor, contribuindo para a salvaguarda da vida humana no mar e para a fiabilidade das comunicações marítimas.

No âmbito da acção foram fiscalizadas 14 embarcações e duas estações costeiras, tendo sido detectadas irregularidades numa embarcação de recreio, em dois navios porta-contentores e paquetes, bem como numa embarcação marítimo-turística.

Em comunicado, a Polícia Marítima explica que estiveram empenhados na operação 12 elementos do comando local e 12 inspectores da ANACOM, numa cooperação institucional que teve como objectivo reforçar a monitorização do espaço marítimo nacional e assegurar o cumprimento dos padrões técnicos exigidos para uma navegação segura e comunicações fiáveis.