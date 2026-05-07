Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar do Monte em mobilidade na Turquia

Cinco alunos e três professores da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Monte estão a participar, entre 4 e 8 de Maio, numa mobilidade Erasmus+ em Aydın, na Turquia, juntamente com voluntários da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi.

A iniciativa decorre no âmbito do projecto 'Wonder Learning for Digital Natives', integrado no programa Erasmus+ e cofinanciado pela Comissão Europeia através da Acção-Chave 220, dedicada a parcerias de cooperação na educação escolar. A escola madeirense assume a coordenação do consórcio internacional do projecto.

A mobilidade decorre na escola Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu, no distrito de Efeler, e integra o pacote de trabalho 'Student-Centric Guidance Development'. O objectivo passa pela implementação de um teste-piloto de uma ferramenta digital desenvolvida no âmbito do projecto, bem como pela experimentação de actividades pedagógicas dirigidas aos alunos.

Em nota emitida, a escola explica que o projecto pretende “colocar os estudantes no centro do processo de aprendizagem, estimulando a sua curiosidade, criatividade e pensamento crítico através de uma abordagem genuinamente ‘Wonder Learning’”.

Ao longo da semana, alunos e professores participam num programa intenso e diversificado, que combina sessões formativas, oficinas práticas e visitas culturais e científicas. O primeiro dia foi dedicado ao acolhimento, à apresentação do projeto e às primeiras atividades Wonder Learning – “What Makes Us Wonder?”, “Creativity Challenge” e “Digital Story Puzzle” –, encerrando com momentos de jogos interculturais. Os dias seguintes contemplaram a exploração do património cultural e natural da região, bem como a visita à Vodafone Smart Village, em Koçarli, no âmbito da atividade “From Curiosity to Innovation – Smart Agriculture”, e ao Museu de Arqueologia de Aydin, onde se realizou uma oficina de selos em argila e impressão de símbolos da cultura Latmos. A semana incluiu ainda o workshop digital “From Wonder to Creation” e a visita à zona patrimonial de Pamukkale (Laodikeia, Hierápolis e Travertinos), culminando, no último dia, com a Wonder Learning Exhibition & Cultural Exchange Fair, com a sessão final de reflexão e a cerimónia de entrega de certificados. Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Monte

A mobilidade reúne cerca de 60 participantes provenientes de Portugal, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Lituânia, Macedónia do Norte, Roménia e Turquia, promovendo o intercâmbio de práticas pedagógicas e o desenvolvimento de competências digitais, sociais e emocionais.

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Monte destaca que os contributos recolhidos durante esta fase servirão para aperfeiçoar a plataforma digital e os materiais educativos do projecto, que deverão ser posteriormente traduzidos para sete línguas e disponibilizados a toda a comunidade educativa parceira.

O coordenador do Programa Erasmus+ da EB1/PE do Monte, António Pimenta, refere que a participação conjunta da escola e da Associação Raquel Lombardi “reflecte o compromisso de ambas as instituições com uma educação mais inclusiva, criativa e digitalmente capacitada, alinhada com as prioridades horizontais do Programa Erasmus – inclusão e diversidade, transformação digital e sustentabilidade ambiental – e com o Projecto Educativo da Escola".