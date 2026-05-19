Parlamento discute petição para regularização da carreira docente

Marina Bazenga, do PSD, apresentou o relatório da comissão de Educação sobre a petição 'Pela regularização da carreira docente da RAM' que está em dicussão no parlamento.

Uma petição assinada por 2.163 professores e que defende a recuperação dos três anos de serviço perdidos pelos professores que vincularam antes de 2011, progressões na carreira, fim dos limites de vagas para progressão e outras regularizações da carreira docente.

Na galeria da Assembleia estão dirigentes do Sindicato dos Professores da Madeira.