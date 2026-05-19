Canal alemão DW Travel aborda o impacto do aumento do turismo na Madeira

A DW Travel, que não é “uma televisão” no sentido clássico, sendo uma marca/editoria de viagens da Deutsche Welle, a emissora pública internacional da Alemanha, conhecida simplesmente como DW, acaba de publicar um vídeo no Youtube intitulado ‘Too Many Tourists? How Madeira Deals with the Crowds’, que aborda o impacto do turismo de massa na Madeira e as medidas que estão a ser implementadas para gerir o fluxo de visitantes.

Conduzido pela repórter Anja Koch, o vídeo começa por salientar que a Madeira atrai visitantes pelas suas paisagens deslumbrantes e clima ameno, mas em 2024 recebeu mais de 2,2 milhões de turistas para uma população local de cerca de 250 mil habitantes.

O vídeo rapidamente passa a mostrar pontos turísticos congestionados, ou seja, locais emblemáticos no Funchal que ficam rapidamente cheios, especialmente com a chegada de navios de cruzeiro, como a Zona Velha do Funchal, o Mercado dos Lavradores (com preços inflacionados para turistas como refere a DW Travel) e os tradicionais Carros de Cesto no Monte, que chegam a ter filas de espera de 30 minutos.

A DW Travel aproveita para entrevistar o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, que explica que existem restrições na emissão de novas licenças de alojamento local em edifícios residenciais no Funchal para proteger a tranquilidade dos residentes.

O governante explica à DW Travel que, para evitar a sobrecarga na natureza, foi implementada uma nova regra que exige reservas pagas e marcação de horários (slots) para aceder a alguns dos trilhos mais populares, como a Levada das 25 Fontes.

Contudo, a repórter diz ser muito difícil acreditar que não haja excesso de turistas e, para justificar esta posição, o vídeo acompanha a experiência e as queixas de alguns turistas sobre a falta de espontaneidade e a complexidade do sistema de reservas.

Ainda assim, no final do vídeo, uma guia local alemã partilha alternativas de trilhos menos conhecidos que levam aos mesmos destinos populares, mas que oferecem uma experiência muito mais tranquila e isolada.