Trump conversou com Kim Jong-Un e reitera que mantêm uma "relação muito boa"

O Presidente norte-americano afirmou hoje ter mantido contactos com o líder da Coreia do Norte, com quem mantém uma "relação muito boa", embora se tenha recusado a dar mais pormenores.

Quando questionado por jornalistas sobre se tinha falado com Kim Jong-Un, Donald Trump respondeu que sim, mas recusou-se a revelar quantas vezes conversaram.

"Não importa, não vou falar sobre isso", disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, no regresso a Washington após uma visita oficial de dois dias à China, onde se reuniu com o seu homólogo, Xi Jinping.

O republicano insistiu que o líder norte-coreano "tem sido respeitoso" com os Estados Unidos.

"Como sabem, tenho uma relação muito boa com Kim Jong-un. É bastante discreta", acrescentou.

Trump informou também a imprensa de que falou sobre o norte-coreano com Xi em Pequim.

Os comentários de Trump surgem depois de Kim ter acusado, em março passado, Washington de "atos de terrorismo e agressão" num discurso em que não mencionou explicitamente o Irão, mas afirmou que a "situação atual" demonstrava que o seu país tinha tomado a decisão certa ao manter as suas armas nucleares.

Trump manifestou abertamente a sua intenção de se reunir com Kim o mais rapidamente possível, embora em outubro do ano passado não tenha conseguido concretizar um encontro durante a sua escala na Coreia do Sul, no âmbito da sua digressão pela Ásia.

Durante o seu primeiro mandato, Trump reuniu-se três vezes com o líder norte-coreano, entre 2018 e 2019, e ambos protagonizaram um histórico aperto de mão na zona desmilitarizada da península da Coreia, embora as conversações não tenham conseguido concretizar um acordo sobre a desnuclearização da Coreia do Norte.