Concertos no Pátio regressam ao Castanheiro com três noites de música

Os Concertos no Pátio regressam ao Castanheiro Boutique Hotel em Junho de 2026, para aquela que será a sua 5.ª edição. Ao longo de três noites, nos dias 9, 17 e 24 de junho, o pátio do hotel volta a transformar-se num palco intimista de celebração da música ao vivo, afirmando-se como um dos eventos culturais de referência no Funchal durante o Verão.

Com uma curadoria que cruza diferentes linguagens musicais e gerações, o ciclo deste ano reúne três propostas distintas, reforçando a identidade do evento: a proximidade entre artistas e público, num cenário histórico no centro da cidade.

Cada noite tem início a partir das 19h00, com um warm up a cargo de Vitor Freitas, que prepara o ambiente no pátio antes dos concertos principais, agendados para as 21h30.

A abertura acontece a 9 de Junho com João Borsch, multi-instrumentista natural do Funchal, que tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais singulares da nova música portuguesa. Depois da estreia com ‘Uma Noite Romântica com João Borsch’, o artista editou em 2023 o álbum ‘É Só Harakiri, Baby’, um trabalho conceptual que explora temas como vulnerabilidade, vícios e introspeção, através de uma linguagem pop experimental e cinematográfica. A sua participação no Festival da Canção em 2024 reforçou a sua notoriedade junto do grande público, seguindo-se um ano de atividade intensa com concertos por várias cidades do país. Em 2026, regressa à sua cidade natal para abrir esta edição dos Concertos no Pátio.

A 17 de Junho, o palco recebe The Legendary Tigerman, projeto de Paulo Furtado, figura central do rock português contemporâneo. Com uma carreira marcada pela reinvenção constante, o artista construiu um percurso sólido que atravessa o blues, o rock e o garage rock, mantendo sempre uma estética crua e intensa. Álbuns como ‘Naked Blues’, ‘Femina’ e ‘Zeitgeist’ consolidaram a sua projeção internacional, com atuações em vários continentes e uma reputação assente na força do seu desempenho ao vivo, caracterizado pela energia e imprevisibilidade.

O encerramento desta edição acontece a 24 de Junho com Rita Redshoes e Bruno Santos, num formato duo que privilegia a proximidade e a interpretação. Rita Redshoes, uma das vozes mais reconhecidas da música portuguesa contemporânea, apresenta-se aqui num registo mais intimista, acompanhada pelo guitarrista Bruno Santos. O concerto explora uma abordagem mais jazzística sobre temas do seu repertório e algumas revisitações do universo musical que a inspira, resultando num diálogo subtil entre voz e guitarra, marcado pela emoção e pela delicadeza.

Tal como nas edições anteriores, cada noite poderá ser vivida de duas formas: assistindo apenas ao concerto, com início às 21h30, ou optando pela experiência completa, que inclui um jantar de três pratos no Restaurante Tipografia, servido a partir das 19h00.

Os Concertos no Pátio contam com o apoio da NOS Madeira e com media partners como a RTP Madeira e a Antena3, reforçando o seu posicionamento como um dos eventos culturais a não perder este Verão.

Bilhetes disponíveis exclusivamente online, em: castanheiroboutiquehotel.com/concertos-no-patio

Os bilhetes são limitados e estão disponíveis exclusivamente online, sendo recomendada a compra antecipada. Não são aceites reservas.

Bilhetes:

Concerto (1 dia): 15,00 €

Concerto (3 dias): 35,00 €

Jantar + Concerto (1 dia): 50,00 €

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