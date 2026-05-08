Renováveis com "forte contributo" no aumento de 5,3% na produção de energia eléctrica na RAM

A produção de energia eléctrica na Região Autónoma da Madeira (RAM), estimada a partir dos dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa Eletricidade da Madeira (EEM), "aumentou 5,3% no 1.º trimestre de 2026, em termos homólogos", segundo dados divulgados hoje pela DREM, que salienta o "forte contributo" das fontes renováveis.

"Analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida no período em referência - cujo total rondou os 247,7 Gigawatt-Hora (GWh) - observa-se que, comparativamente ao período de Janeiro a Março de 2025, assistiu-se a uma maior preponderância das fontes eólica (+23,0%), fotovoltaica (+22,6%), hídrica (+21,7%) e de resíduos sólidos urbanos (+6,2%), em detrimento da fonte térmica (-8,6%)", destaca a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Consequentemente, "a fatia da energia total emitida com recurso à fonte térmica passou de 52,2% no 1.º trimestre de 2025 para 45,3% no 1.º trimestre de 2026, o que significa que a quota de renováveis, neste último período, atingiu os 54,7%, acima dos 47,8% observados no trimestre homólogo", tal como o DIÁRIO havia noticiado na sua edição de 27 de Abril último.

Refere ainda a DREM para "a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica, concentrando 19,0% do total (17,6% no mesmo período em 2025), tendo-se verificado um aumento de 13,7% face ao período homólogo, na produção de electricidade a partir desta fonte", conclui.