FC Barcelona perde com Alavés e Espanyol afasta-se da zona de descida

O bicampeão FC Barcelona perdeu hoje por 1-0 na visita ao Alavés, na 36.ª jornada da Liga espanhola de futebol, em que o Espanyol se afastou da zona de despromoção e o Sevilha travou o Villarreal.

Em Vitória, o Alavés reforçou as esperanças de manutenção ao surpreender o já campeão FC Barcelona, vencendo por 1-0, em casa.

Um golo de Ibrahim Diabate, em cima do intervalo, permitiu aos anfitriões somar três pontos cruciais frente ao 'Barça', que vê interrompida uma série de 11 vitórias consecutivas, 56 jogos seguidos a marcar e despede-se do objetivo de chegar aos 100 pontos.

O Alavés contabiliza 40 pontos e sai da zona de despromoção, com mais um ponto do que o Levante, do treinador português Luís Castro, que na terça-feira saiu vencedor do terreno do Celta de Vigo (3-2), e do que o Girona, que tem menos um jogo.

Com os mesmos 39 pontos, mas em lugares a salvo, estão Maiorca que hoje foi perder por 3-1 ao campo do Getafe, e Elche, derrotado na caminhada do Betis para a Liga dos Campeões, na terça-feira, por 2-1.

Já o Espanyol afastou-se hoje da zona de despromoção, ao vencer em casa o Athletic Bilbau por 2-0, com golos de Pere Milla, aos 69 minutos, e Kike García, já nos descontos.

O resultado garante fôlego ao Espanyol, que não vencia desde o 22 de dezembro de 2025.

Em Villarreal, o Sevilha protagonizou uma reviravolta e venceu por 3-2, impedindo os locais de consolidarem o terceiro lugar.

Apesar de ter estado a vencer por 2-0, com golos de Gerard Moreno, aos 13 minutos, e Mikautadze, aos 20, o 'submarino amarelo' sucumbiu à equipa sevilhana, que marcou ainda antes do intervalo, por intermédio de Oso, aos 36, e Kike Salas, aos 45+2.

Na segunda parte, Akor Adams completou a recuperação andaluz, aos 72 minutos.

Apesar da derrota, o Villarreal manteve-se no terceiro lugar, com 69 pontos, ainda com vantagem sobre o Atlético de Madrid (66).

Martin Satriano colocou os madrilenos em vantagem, aos 14 minutos, e ampliou aos 41, antes de Zaid Romero fazer o 3-0, aos 63. Omar Mascarell ainda reduziu para os insulares, aos 65.