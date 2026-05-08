O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, irá receber a professora especialista Ana Teresa Monteiro, no âmbito do programa Erasmus+, entre os dias 11 e 14 de Maio.

A artista e docente irá desenvolver um conjunto de sessões e partilhas pedagógicas dirigidas aos alunos dos três anos do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação, proporcionando uma experiência de contacto directo com metodologias contemporâneas de criação e interpretação teatral.

A iniciativa, conforme refere o Conservatório, em nota à imprensa, insere-se na estratégia de internacionalização e de enriquecimento artístico e pedagógico do Conservatório, promovendo o intercâmbio cultural e o contacto dos alunos com profissionais de reconhecida experiência no panorama europeu das artes performativas.

Com um percurso internacional consolidado nas áreas do teatro, cinema e formação artística, Ana Teresa Monteiro destaca-se pela sua participação em diversas produções de relevo em Portugal e Espanha, tendo integrado espetáculos de autores como William Shakespeare, Nelson Rodrigues, Sam Shepard e Eduardo De Filippo, bem como produções ligadas ao Centro Dramático Nacional de Espanha. Participou ainda no cinema com o filme “Este Filme”, exibido no Festival Fantasporto.

Na vertente pedagógica, é cofundadora do Centro de Investigación de las Artes Escénicas y Audiovisuales La Manada, criadora e coordenadora do Departamento de Expressão Integral e professora de Teatro Musical. É licenciada pela Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), em Madrid, possuindo igualmente formação pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto.