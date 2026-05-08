Colisão entre carro e mota provoca um ferido em São Martinho
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, pelas 13 horas de hoje, para prestar assistência a um motociclista envolvido numa colisão com uma viatura ligeira, na entrada da Via Rápida, nas imediações da Unidade de Apoio ao Comando Militar, em São Martinho.
De acordo com o que foi possível aferir, o motociclista, de 34 anos, sofreu ferimentos ligeiros na sequência do embate, apresentando ainda um dos cotovelos inchado.
Após receber assistência no local, o homem foi transportado para o hospital para avaliação e observação médica.
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