Ministério Público arquiva todos os inquéritos por mortes durante greve do INEM

O Ministério Público arquivou os seis inquéritos que tinha aberto às mortes por alegada falta de socorro durante a greve dos técnicos do INEM, no final de 2024, confirmou ontem a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Dos seis inquéritos, dois foram investigados em Bragança e os restantes em Almada, Montemor-o-Novo, Pombal e Tondela, indicou à Lusa a PGR, sem precisar quando ocorreram os arquivamentos, a que casos se referem e o que fundamentou as decisões.

O arquivamento de todos os inquéritos foi noticiado na quarta-feira à noite pelo Diário de Notícias.

Em setembro de 2025, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu as investigações a 12 mortes registadas durante greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar no outono de 2024 e em três delas associou os óbitos a atrasos no socorro.

Em causa estão as mortes de um homem de 84 anos que se engasgou, em Mogadouro, de um de 86 que sofreu um enfarte do miocárdio, em Bragança, e de um de 53 anos, também na sequência de um enfarte, em Pombal.