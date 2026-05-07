Madeira ganha infraestrutura para desenvolvimento da indústria dos videojogos

A Madeira vai contar, em breve, com uma infraestrutura dedicada à indústria dos videojogos, espaço que está em construção junto ao Estádio do Marítimo, no Funchal, e que vai garantir todas as condições para a o desenvolvimento deste sector na Região. O investimento ronda os 4 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O projecto está a ser desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), no âmbito do consórcio eGames Lab, conforme deu conta Lígia Gonçalves, membro da direcção daquela associação, à margem da sessão de abertura da edição deste ano do Madeira Games Summit, que decorre entre hoje e amanhã, no Savoy Palace.

O ‘gaming hub’ que está a nascer no Funchal é o maior de um conjunto de quatro espaços do género, que integram o projecto, repartidos por Lisboa, Évora e Açores, que disponibilização salas de gravação de áudio, de videoconferência, “com todas as condições para as empresas de videojogos de sedearem e desenvolverem o seu trabalho”, notou a responsável.

Mas este é apenas um dos segmentos do consórcio que tem na Madeira um dos seus principais pólos, contando com financiamento global de 45 milhões de euros através do PRR. O objectivo, conforme notou Miguel Campos, passa por posicionar a Madeira e o País na cadeia global das indústrias criativas, com desenvolvimento de produtos para os videojogos.

O ecossistema em potência foi identificado em 2022 e ganha, agora, um novo fôlego, através do projecto nacional que conta com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O responsável pelo consórcio destaca o valor agregado a este sector, cujo rendimento anual ultrapassa o da indústria do cinema e da música em conjunto, ou mesmo das ligas europeias de futebol.

Miguel Campos reforça que um dos objectivos passa por agregar talento, captar empresas e potenciar o valor mundial que o eGames Lab pode proporcionar.

O encontro que decorre no Funchal hoje e amanhã junta representantes dos principais ‘players’ mundiais do sector, que, no todo nacional, representa mais de 100 milhões de euros, valor que deverá ser duplicado já este ano.

Nas breves palavras que dirigiu aos participantes no evento, o presidente do Governo Regional destacou as mais-valias que a Madeira tem para oferecer às empresas que se queiram fixar na Região.

Entre os argumentos apresentados por Miguel Albuquerque, destaque para os impostos reduzidos, associados ao posicionamento estratégico da Madeira no contexto internacional, nomeadamente nas relações privilegiados com a Europa, a América, mas também África.

A mudança na economia madeirense nos últimos 10 anos foi outro aspecto apontado pelo governante, que fez questão de abrir as portas a uma indústria que factuta muitos milhões anualmente, apontando o Centro Internacional de Negócios como uma boa forma de integração no tecido empresarial regional.