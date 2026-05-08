Machico é essencial ao desenvolvimento da Região

Em representação do presidente do Governo Regional, Pedro Rodrigues afirmou esta sexta-feira, na sessão solene do Dia do Concelho de Machico, que o município tem um papel determinante no desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas começou por felicitar Machico pelos 586 anos da criação da primeira capitania da Madeira, sublinhando a importância histórica do concelho e a identidade de um povo “marcado pela coragem e resiliência”.

Pedro Rodrigues destacou que as necessidades da população “não têm cor política”, defendendo uma gestão pública assente no compromisso institucional e na cooperação entre entidades.

No discurso, sublinhou que o Governo Regional continuará a apoiar o crescimento sustentável de Machico, apontando o contributo do concelho para os indicadores regionais de emprego e atividade económica.

Na área da habitação, destacou a entrega de 36 fogos em Água de Pena e a construção de mais 24 habitações no âmbito do programa de renda reduzida, bem como o projeto de reconversão da antiga Escola dos Maroços para mais 18 fogos habitacionais.

Na educação, referiu obras de requalificação em várias escolas do concelho, incluindo a futura intervenção na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal e a preparação do novo pavilhão de Machico.

Na saúde, destacou a requalificação do Centro de Saúde de Machico, com um investimento superior a 2 milhões de euros, visando melhores condições para utentes e profissionais.

O governante salientou ainda os investimentos em saneamento básico, que permitiram melhorias ambientais e a atribuição de várias bandeiras azuis nas zonas balneares do concelho.

Nas acessibilidades, referiu intervenções em estradas regionais e obras de estabilização de taludes, bem como melhorias no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.

Pedro Rodrigues destacou também o papel da cultura em Machico, sublinhando o impacto do Mercado Quinhentista e o trabalho desenvolvido pelo Fórum Machico, que em 2025 registou cerca de 37 mil utilizadores e mais de 650 eventos.

O secretário regional concluiu com uma mensagem de confiança no futuro, reafirmando o compromisso do Governo Regional com o desenvolvimento do concelho e deixando uma homenagem ao povo machiquense.