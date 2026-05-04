Rudy Giuliani internado em estado crítico

O ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi hospitalizado este domingo na Flórida em estado crítico, mas estável, informou o seu porta-voz num comunicado, sem especificar os motivos.

"O presidente da câmara Rudy Giuliani encontra-se atualmente no hospital, onde permanece em estado crítico, mas estável", informou num comunicado o porta-voz do antigo 'mayor' de Nova Iorque, Ted Goodman.

"O presidente da câmara Giuliani é um lutador que enfrentou todos os desafios da sua vida com uma força inabalável e está a lutar com esse mesmo nível de força neste preciso momento. Pedimos-vos que se juntem a nós em oração pelo 'Presidente da Câmara dos Estados Unidos'", acrescentou a mensagem.

Giuliani ainda apresentou o seu programa online, "America's Mayor Live", na sexta-feira à noite, a partir de Palm Beach, na Flórida.

Ao iniciar o programa, tossiu e a voz soou mais rouca do que o habitual, pelo que comentou: "A minha voz está um pouco fraca, por isso não vou conseguir falar tão alto como habitualmente, mas vou aproximar-me mais do microfone."

Giuliani, que exerceu o cargo de presidente da câmara de Nova Iorque entre 1994 e 2001, foi apelidado de "America's Mayor" devido à sua liderança na cidade após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Nos últimos meses, o político tem estado envolvido em múltiplas batalhas judiciais, como uma declaração de falência e a perda da licença para exercer a advocacia.

Além disso, Giuliani foi hospitalizado em setembro passado, na sequência de um acidente de viação que lhe provocou uma fratura na vértebra, o que limitou ainda mais a sua presença em eventos públicos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou na sua plataforma Truth Social sobre a hospitalização do colega de partido, que na juventude foi democrata, mas se inclinou em 1980 para o lado republicano, antes de governar em Nova Iorque.

Trump criticou na sua mensagem o facto de "os lunáticos da esquerda radical" o terem tratado "tão mal" e voltou a insistir na fraude eleitoral nas eleições de 2020, nas quais perdeu contra Joe Biden.

Giuliani exerceu funções como advogado de Trump, após ter sido presidente da câmara, e foi uma das figuras-chave por detrás das acusações de fraude eleitoral em 2020.