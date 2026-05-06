Passageiro de navio hospitalizado em Zurique

Um passageiro que viajou no navio de cruzeiro onde foram reportados vários casos de infeção por hantavírus foi hospitalizado em Zurique, na Suíça, depois de ter testado positivo, anunciou hoje o Ministério da Saúde suíço.

"Uma pessoa está a ser tratada no Hospital Universitário de Zurique (USZ) por infeção por hantavírus. Este homem viajava no navio de cruzeiro onde surgiram vários casos de infeção", disse o ministério em comunicado, acrescentando que o doente "e a sua mulher tinham regressado de uma viagem à América do Sul no final de abril".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou no domingo três mortes ligadas a um possível surto de hantavírus, que pode causar síndrome respiratória aguda, a bordo do navio.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para de observação da vida selvagem.

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 06 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

O navio cruzeiro está fundeado ao largo da Praia, em Cabo Verde.

A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.