Colisão seguida de atropelamento faz um ferido no Funchal

Uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, que resultou ainda num atropelamento na rotunda da Quinta Magnólia, no Funchal, deixou uma pessoa ferida.

Para o local foram accionadas duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Uma das vítimas, um homem de 28 anos, encontrava-se consciente, mas com escoriações num joelho e cotovelo, bem como um hematoma na testa.

A segunda vítima recusou o transporte ao hospital.