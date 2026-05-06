Colisão seguida de atropelamento faz um ferido no Funchal
Uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, que resultou ainda num atropelamento na rotunda da Quinta Magnólia, no Funchal, deixou uma pessoa ferida.
Para o local foram accionadas duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Uma das vítimas, um homem de 28 anos, encontrava-se consciente, mas com escoriações num joelho e cotovelo, bem como um hematoma na testa.
A segunda vítima recusou o transporte ao hospital.
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