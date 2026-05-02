Irão executa dois homens acusados de espiar para Israel

As autoridades judiciais iranianas executaram dois homens de origem curda condenados por colaboração com os serviços secretos externos de Israel, a Mossad, foi hoje anunciado.

Yaqoub Karimpour e Nasser Bekerzadeh foram enforcados "pelo crime de cooperação em matéria de informações e espionagem a favor do regime sionista", anunciou a radiotelevisão estatal iraniana IRIB.

Bekerzadeh foi executado por fornecer informações "sobre importantes figuras governamentais, religiosas e provinciais, bem como sobre centros importantes, como a região de Natanz", onde se situa uma instalação nuclear atacada por Israel e pelos Estados Unidos.

Os anúncios oficiais de execuções no Irão aumentaram desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, tal como as operações da Guarda Revolucionária iraniana contra a população curda no oeste do país.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu abertamente que tentou recorrer a grupos da oposição curdo-iraniana para alimentar os protestos que começaram no final do ano passado contra o Governo iraniano, crise que precedeu imediatamente o atual conflito.