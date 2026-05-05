CDS propõe que escolas desactivadas sejam requalificadas para fins sociais

O CDS apresentou uma proposta de resolução, na Assembleia Legislativa da Madeira, que tem por objectivo a inventariação e requalificação de imóveis públicos devolutos, com especial enfoque em escolas desactivadas em zonas mais isoladas da Região. No fundo, pretende transformar estas infra-estruturas em pólos de desenvolvimento social, "respondendo a necessidades emergentes das comunidades locais".

O projecto 'Inventariação e Aproveitamento dos Imóveis Públicos Devolutos da Região Autónoma da Madeira' será debatido amanhã, 6 de Maio.

Durante uma visita à antiga escola do Lombo de São João, no concelho da Ponta do Sol, desactivada há dois anos lectivos, a deputada Sara Madalena constatou o avançado estado de degradação do edifício. “A ausência de utilização e manutenção leva, naturalmente, à deterioração dos espaços. É imperativo reverter esta situação e dar uma nova vida a estes imóveis”, afirmou a deputada.

A proposta centrista sugere a sua requalificação para diversos fins sociais, tais como a criação de centros de dia, lares de terceira idade, espaços intergeracionais, bem como centros de associativismo, actividades de tempos livres e desporto. "Esta reactivação visa não só reforçar a coesão social, mas também promover a integração de novas populações, face à crescente diversidade nas comunidades madeirenses", explica.

O CDS-PP considera que esta proposta representa uma oportunidade estratégica para valorizar o património público devoluto e, simultaneamente, dar resposta às carências sociais, especialmente nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos. "A iniciativa sublinha o compromisso do partido com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Região Autónoma da Madeira", termina.