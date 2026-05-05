Capitania do Porto do Funchal actualiza aviso de visibilidade má

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de visibilidade má para a Madeira, que se mantém em vigor até às 6 horas de quarta-feira, 6 de Maio.

Segundo a informação divulgada, o vento soprará inicialmente fraco a moderado do quadrante leste, tornando-se gradualmente fresco a muito fresco durante a tarde, podendo atingir os 50 km/h. A visibilidade será moderada, mas poderá ser temporariamente fraca a má até ao final da tarde.

Quanto à agitação marítima, estão previstas ondas entre 1 e 2 metros na costa Norte, provenientes de Nordeste, enquanto na costa Sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro.

Perante este cenário, as autoridades recomendam precaução à comunidade marítima e à população em geral, nomeadamente o reforço da amarração das embarcações, a evitação de zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, e a não prática de pesca lúdica em áreas de risco, devido à possibilidade de ondas atingirem zonas aparentemente seguras.