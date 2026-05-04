Santa Cruz quer travar caos no trânsito

Santa Cruz está a redefinir a sua estratégia de mobilidade com a apresentação do diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e a adesão à rede Cidades que Caminham, duas iniciativas que a autarquia considera complementares na reorganização do território.

A presidente da Câmara Municipal, Élia Ascensão, sublinhou que o objectivo passa por “tornar o território mais sustentável e acessível”, corrigindo problemas resultantes de crescimento rápido e pouco planeado.

O plano em curso aposta na redução da dependência do automóvel e no reforço do transporte público, com soluções que incluem interfaces de mobilidade, onde os condutores possam deixar o carro e seguir viagem em transporte colectivo.

Em paralelo, a adesão à rede Cidades que Caminham reforça a aposta na requalificação do espaço público e na promoção da caminhabilidade, com foco na saúde, segurança e qualidade de vida urbana.

“Queremos devolver o espaço às pessoas”, afirmou Élia Ascensão, defendendo cidades mais humanas e menos dependentes do automóvel.

A estratégia inclui também articulação com entidades regionais para melhorar a ligação entre Santa Cruz e o Funchal, um dos principais eixos de pressão rodoviária na ilha.

O plano de mobilidade está financiado em 67 mil euros e deverá estar concluído até ao final do ano.