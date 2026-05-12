Bruno Melim destaca medidas dirigidas aos jovens

Bruno Melim fez a declaração política semanal que abriu a sessão plenária de hoje, abordando as medidas do Governo Regional dirigidas aos jovens.

"Passamos a vida a ouvir dizer que os jovens são o futuro. Permitam-me que discorde. Essa conversa serve muitas vezes para empurrar uma geração inteira para o amanhã, enquanto continua tudo igual hoje. O futuro constrói-se todos os dias. Nas oportunidades que se criam e nas escolhas que se fazem - evitando que sejam meros herdeiros do que resta do presente", começou por afirmar.

As sucessivas governações do PSD, diz, têm criado "condições para que sucessivamente e de forma progressiva se viva melhor na Madeira, pelo que apostar nas novas gerações tem sido prioridade. Incrementar a formação dos jovens, aproximação ao mercado de laboral, com experiências em contexto real de trabalho, nos vários níveis de ensino, é uma marca que honrosamente sustentamos".

Desde 2019, destaca o deputado social-democrata, o Governo Regional da Madeira tem procurado "dinamizar os diferentes programas de formação da juventude, consciencializando-os sobre as diferentes oportunidades que a vida em sociedade lhes proporciona, sem prejuízo do investimento feito pelo Governo Regional da Madeira".

Entre medidas dirigidas aos jovens, começa por referir programas como o Estágio de Verão ou o Ingress@, criados em 2019 e 2021.

Prevê-se já para o ano de 2026 um aumento de "80% do valor da compensação a atribuir. Ou seja, uma bolsa que até 2025 era também de 500€, os participantes no programa ingress@ passarão a auferir 900€ mensais num investimento global por jovem de 2700€". O Programa Ingress@ representa, neste momento, um investimento global de 500.000,00€.

"Não temos a arrogância de pensar, nem a ousadia de considerar, que está tudo bem com e entre os mais jovens. Continuam a existir certos problemas que merecem atenção e um olhar cuidado. Todavia, é inegável que estas medidas promovem uma Juventude ativa que contribui, possibilitou e possibilita o crescimento económico que a Madeira tem vivido consecutivamente desde a pandemia e a resolução de um dos maiores desafios vividos pela Geração anterior à nossa: a ligação dos jovens e a sua entrada no mercado de trabalho e é também isso que precisa de ser destacado", afirma.

É com "especial satisfação" que destaca a adopção de algumas medidas nacionais de apoio à fixação de jovens. "A Garantia Pública de habitação que tantas vezes foi chumbada pelo PS de Costa, é hoje responsável por mais de 25 mil contratos de financiamento bancário correspondendo a 42% do número de contratos de crédito assinados por jovens com idades iguais ou inferiores a 35 anos”.

Bruno Melim também refere o IRS Jovem que permite que os 10 primeiros anos de rendimentos, até aos 35 anos, tenham impostos total ou parcialmente devolvidos, numa mensagem clara de que se quer investir em Portugal, nos portugueses e na Juventude. "Pena é que até 2024 quem governava chumbava, sistematicamente, estas propostas. Foi o caso da garantia pública de habitação, ou que após alguns chumbos adopta-se medidas para implementar com limitações e discriminações que não faziam qualquer sentido".

"Quanto às medidas nacionais só podemos esperar que apesar da pressão do FMI e do Banco de Portugal para que estas medidas sejam revistas ou modificadas, o Governo da República se inspire na irreverência, coragem e ousadia da Juventude para manter estas decisões políticas que em muito beneficiam as novas gerações", defende.