Bruno Fernandes eleito melhor jogador da época na Liga inglesa pela imprensa local

O médio internacional português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, foi hoje distinguido como melhor futebolista da Liga inglesa em 2025/26 pela Associação de Jornalistas Desportivos (FWA) local.

Em comunicado, a associação informou que Bruno Fernandes foi o único jogador dos 'red devils' a ser nomeado e recebeu 45% das preferências dos mais de 900 eleitores, ficando à frente do médio Declan Rice, do Arsenal, e do avançado norueguês Erling Haaland, do Manchester City.

Bruno Fernandes, de 31 anos, soma oito golos e 20 assistências nos 34 encontros disputados esta época nas diversas competições pelo Manchester United, ao qual chegou em janeiro de 2020, proveniente do Sporting.

Em 32 partidas na Premier League, o médio marcou por oito vezes e fez 19 passes para golo, estando a uma assistência de igualar o recorde numa edição, fixado pelo avançado francês Thierry Henry em 2002/03, ao serviço do Arsenal, e pelo médio belga Kevin De Bruyne em 2019/20, com o Manchester City.

"Estou muito feliz pelo Bruno Fernandes, que ele merece totalmente. Não acho que seja necessariamente focado em prémios individuais. É um jogador de equipa e demonstra-o com a sua liderança", disse o treinador do Manchester United, Michael Carrick, que sucedeu ao português Ruben Amorim em janeiro, após a transição interina com o escocês Darren Fletcher.

Bruno Fernandes tornou-se o terceiro jogador português a ser distinguido pela FWA, cujo galardão é atribuído desde 1947/48 e já foi recebido por Cristiano Ronaldo, então avançado do Manchester United, em 2006/07 e 2007/08, e Rúben Dias, defesa central do Manchester City, em 2020/21.

Nono futebolista dos 'red devils' a ser premiado, e primeiro desde 2009/10, quando Wayne Rooney arrebatou a eleição, Bruno Fernandes sucedeu ao egípcio Mohamed Salah, campeão inglês pelo Liverpool na época passada.

A três jornadas do fim do campeonato, o Manchester United, que também integra o português Diogo Dalot no plantel, ocupa o terceiro lugar e tem 64 pontos, estando qualificado para a fase de liga da Liga dos Campeões, após duas temporadas de ausência da principal prova europeia de clubes.

Os 'red devils' não estiveram nas competições continentais em 2025/26 e vão terminar a época sem troféus pela segunda vez consecutiva, uma vez que, além da impossibilidade de alcançarem o líder isolado Arsenal na Premier League, perderam frente ao primodivisionário Brighton na terceira ronda da Taça de Inglaterra e cederam com o Grimsby Town, do quarto escalão, na segunda eliminatória da Taça da Liga, através do desempate por penáltis.