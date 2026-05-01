Sismo ligeiro sentido ao largo da Madeira

Um sismo de magnitude 2,5 foi registado pela rede sísmica do IPMA na madrugada desta sexta-feira, 1 de Maio, na região da Madeira.

De acordo com os dados disponíveis, o abalo ocorreu às 02:51:19, com epicentro localizado a noroeste do Porto Santo, a mais de 200 quilómetros do Funchal, e a uma profundidade de 22 quilómetros.

Pela sua fraca intensidade e distância ao arquipélago, o sismo não terá sido sentido pela população.