'O Mundo Começa Aqui!' no Museu Monte Palace completa dois anos com novas obras de Vhils

A exposição permanente de Arte Moderna e Contemporânea do Museu Monte Palace Madeira, 'O Mundo Começa Aqui!', celebra o seu segundo aniversário com a incorporação de quatro obras de Alexandre Farto aka Vhils, incluindo o monumental painel de azulejo Marulho, instalado no Jardim, e com uma obra de Lourdes Castro em itinerância nacional

Apresentada pela Associação de Colecções e pela Colecção Berardo, 'O Mundo Começa Aqui!' distribui-se por dois pisos do museu, nomeadamente pelo Piso 2, designado 'O Início da Viagem', e pelo Piso 1, 'A Descoberta da Escala'. Com mais de 200 obras que cobrem quase um século de produção artística, do expressionismo abstrato ao construtivismo, da arte povera à body art, a exposição permanente afirma uma identidade própria, diversa, internacional e com uma presença feminina assinalável, onde figuras como Lourdes Castro, Helena Almeida, Gina Pane, Ana Mendieta e Joana Vasconcelos ocupam um lugar central.

Nos dois anos de vida da exposição, a coleção continuou a crescer, visando várias incorporações, entre as quais quatro obras do artista português Alexandre Farto aka Vhils (Portugal, 1987), que é hoje o artista com presença mais extensa e transversal em todo o espaço do Monte Palace Madeira. As suas obras atravessam o Museu e o Jardim, dialogando com a memória, a identidade e a paisagem atlântica da ilha. O conjunto actual inclui quatro peças em diferentes suportes e registos.

No Jardim, a escultura em betão, com 4860 kg, Concrete Multi Series #1 (2021, 300 x 141 x 328 cm) e o monumental painel de azulejo Marulho (2025, 645 x 503 cm, azulejo de cerâmica vidrada com relevo). No Museu, a edição em cerâmica vidrada Narrative (2023, 57,5 x 43 cm) e a obra em vídeo Sea portrait (2025, vídeo cor com som, 1'29'', ficheiro digital mp4), uma homenagem a Sophia de Mello Breyner.

Marulho, palavra que em português designa o movimento ondulante do mar, foi apresentado a 6 de Outubro de 2025 numa cerimónia integrada no evento de boas-vindas da XII International Conference on Marine Bioinvasions (ICMB), organizada pelo MARE/ARDITI e realizada pela primeira vez em Portugal. A obra, composta por 1575 azulejos em variados tons de azul ultramarino obtidos por fresagem de precisão e cozedura artesanal, representa uma figura anónima em contemplação sobre o mar, rodeada pela flora endémica da ilha. O conjunto estabelece um diálogo entre terra e mar, entre o azulejo, material com profundo enraizamento na cultura portuguesa, e a singularidade paisagística da Madeira.

A projecção nacional da colecção é também marcada pela itinerância de uma obra de Lourdes Castro (1930–2022). Ombre portée de Dilma Gamara, 1967, integra a exposição existe luz na sombra, que esteve patente no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas (Açores) até Fevereiro de 2026 no âmbito do PDL26 – Capital Portuguesa da Cultura, e está actualmente na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, até 16 de Maio de 2026, prosseguindo depois a sua itinerância pelo país.

Dois anos depois de abrir ao público, a exposição permanente de Arte Moderna e Contemporânea do Museu Monte Palace Madeira "O Mundo Começa Aqui!" mantém o impulso com que foi inaugurada: a coleção cresce, acolhe novos trabalhos de artistas de referência e afirma-se, cada vez mais, como um dos maiores projetos museológicos de arte moderna e contemporânea do arquipélago da Madeira. A data é também a ocasião para fazer um balanço de dois anos de uma aposta cultural que une natureza, arte e património num diálogo singular. Monte Palace Madeira

O Monte Palace Madeira é um jardim tropical centenário, localizado no Monte, numa posição privilegiada, com vista para a baía do Funchal, com mais de 70.000 m² de área verde onde convivem espécies de todo o mundo, azulejos históricos e arte contemporânea. Inclui o Museu Monte Palace Madeira, onde se encontra a exposição permanente 'O Mundo Começa Aqui!' e a exposição de Minerais e Pedras Preciosas.

A Associação de Colecções tem como missão a preservação e divulgação do património artístico da Colecção Berardo, uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da Península Ibérica. A exposição 'O Mundo Começa Aqui!', com comissariado de Carina Bento e Álvaro Silva, inaugurou a 8 de Maio de 2024.