'Mono Mania' de João Caires sagra-se Campeão Regional de Cruzeiros ORC 2026

O Clube Naval do Funchal (CNF), através da embarcação 'Mono Mania', liderada pelo skipper João Caires, sagrou-se Campeão Regional de Cruzeiros ORC 2026, numa competição disputada entre os dias 1 e 3 de Maio, nas águas da Região.

A prova, organizada pelo CNF, ficou marcada por condições meteorológicas adversas, com chuva a acompanhar o último dia de regatas. Ainda assim, a equipa do 'Mono Mania' demonstrou elevado desempenho, conquistando não só o título na classificação geral, mas também o primeiro lugar na divisão ORC-C.

O pódio da classificação geral absoluta contou ainda com o 'Swing', que terminou na segunda posição, e o 'Frederica Devónia', que assegurou o terceiro lugar.

O domínio do Clube Naval do Funchal foi evidente ao longo da competição, com várias das suas embarcações a ocuparem posições de destaque, incluindo 'Prodigal Daughter', 'Naval Experience' e 'Supernova'.