Investimento de 3 milhões na Zona Velha aposta na qualidade

O empresário Daniel Serrão destacou o investimento de cerca de três milhões de euros na reabilitação de dois edifícios históricos e na criação do ‘Chapelaria Boutique Hotel’, sublinhando a aposta na qualidade em detrimento da dimensão.

“Foi um investimento que englobou tudo isso. A obra foi a recuperação de dois edifícios antigos”, explicou, referindo que a propriedade se divide em duas estruturas, uma delas a antiga fábrica de chapéus, onde ainda são produzidas as tradicionais carapuças vendidas aos turistas.

O empresário sublinhou a importância de preservar a identidade do local, situado na rua mais antiga do Funchal. “Queremos manter a tradição e dar nome ao nosso prédio. Fizemos o investimento a pensar na qualidade”, disse, acrescentando que o projecto foi pensado como uma unidade de pequena dimensão, com apenas 15 quartos.

À margem da inauguração da nova unidade hoteleira, na Rua de Santa Maria, no Funchal, o responsável explicou que o projecto privilegiou o detalhe, desde a aquisição ao desenho, obra e decoração, com o objectivo de valorizar o património e oferecer uma experiência diferenciada.

A intervenção incidiu sobre dois edifícios antigos, incluindo uma antiga fábrica de chapeiros, considerada emblemática, tendo sido preservados elementos identitários ligados à tradição local. “Houve uma preocupação em manter a história e dar continuidade à ligação cultural da Zona Velha”, indicou.

Com 15 quartos, o hotel surge como uma unidade de pequena dimensão, alinhada com a estratégia do grupo Petit Hotels, que aposta numa rede de hotéis boutique focados na qualidade e não na massificação.

Daniel Serrão recordou ainda o percurso do grupo, com 14 anos de actividade e cinco unidades no Funchal, totalizando cerca de 70 quartos, admitindo que a pandemia representou um período difícil. Ainda assim, salientou, o apoio institucional e a retoma do financiamento permitiram concluir o projecto cerca de dois anos depois.

Quanto à classificação, foi solicitada a atribuição de uma estrela por questões administrativas, embora o empresário considere que o nível da unidade ultrapassa essa categoria.