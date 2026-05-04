Vendas de carros sobem 10% até Abril com 98.722 veículos matriculados

As vendas de automóveis cresceram 10,2% de janeiro a abril em relação ao mesmo período de 2025, com a entrada em circulação de 98.722 novos veículos, segundo dados divulgados hoje pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De todas as unidades matriculadas nos primeiros quatro meses do ano, 85.651 unidades (87%) são automóveis ligeiros de passageiros, 10.093 (10%) são ligeiros de mercadorias e 2.978 (3%) são veículos pesados, segundo os dados divulgados pela ACAP.

O maior crescimento homólogo verificou-se no segmento dos veículos pesados, com uma variação de 38,8%.

Nos ligeiros de passageiros, o crescimento nas vendas foi de 10,8%.

Já nos ligeiros de mercadorias registou-se uma quebra de 0,8%.

No segmento dos ligeiros de passageiros, o mais relevante do mercado em número de vendas, os carros movidos a energias alternativas representam 73,7% das vendas, enquanto os veículos movidos a gasolina valem 22,2% e as unidades a gasóleo correspondem a 4%.

Os elétricos têm um peso de 23,5% nas vendas, enquanto os veículos híbridos representam 30,9% e os híbridos plug-in (PHEV) valem 13,8%.

Nos ligeiros de passageiros, a Peugeot é a marca mais vendida de janeiro a abril (9.210 unidades), seguida da Mercedes-Benz (6.481), BMW (5.462), Dacia (4.935), Renault (4.685) e Citroën (4.555), Toyota (4.370) e Volkswagen (4.245).

As restantes marcas registam vendas de ligeiros de passageiros abaixo do patamar das 3.000 unidades

Em abril foram matriculados 24.969 novos automóveis, mais 14,4% do que em abril do ano passado.

Deste universo, 21.592 são ligeiros de passageiros, segmento onde a subida homóloga foi de 15,1%.

O mercado de ligeiros de mercadorias cresceu 7,7% em abril em termos homólogos, com 2.719 unidades matriculadas.

Nos pesados, os dados da ACAP apontam para uma variação de 20,1%, com a comercialização de 658 unidades.