Gasolina sobe e gasóleo desce na Madeira na próxima semana

Os preços dos combustíveis na Madeira vão registar evoluções distintas na próxima segunda-feira, 4 de Maio.

A gasolina passa a custar 1,790 euros por litro, representando uma subida de 2,3 cêntimos face à semana anterior.

Já o gasóleo desce para 1,808 euros por litro, menos 2,6 cêntimos do que na semana em vigor.

Também o gasóleo colorido e marcado regista uma descida, fixando-se nos 1,375 euros por litro, uma redução de 2,7 cêntimos.

Em comparação com os Açores, segundo dados de 30 de Abril de 2026, a Madeira apresenta preços mais baixos em todos os combustíveis: a gasolina IO95 é inferior em 0,131 euros por litro, o gasóleo em 0,196 euros e o gasóleo colorido e marcado em 0,258 euros.

As variações seguem a tendência de ajustamentos semanais dos preços na Região Autónoma da Madeira. Os novos valores mantêm-se em vigor até dia 10 de Maio.