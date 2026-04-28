Madeira Andebol SAD anuncia primeiras renovações

O conjunto do Madeira Andebol SAD já está no ‘terreno’ a preparar a próxima temporada e nesse sentido, a administração liderada por Vítor Rodrigues anunciou a renovação com a jovem internacional, a madeirense Giovana Moniz, andebolistas que assim vai continuar com as cores do projecto em 2026/2027.

Também a pivot brasileira Maira Vicentini vai manter-se na Região com as cores do Madeira Andebol SAD. Numa altura em que as madeirenses têm uma semana importante com a disputa das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Benfica, a foco também está no arrumar da casa para a nova temporada.