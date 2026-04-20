Programa-piloto para exercício físico em 10 anos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou esta segunda-feira a criação de um programa-piloto de promoção da prática regular de exercício físico, com a meta de, num horizonte de cerca de 10 anos, aumentar ou duplicar a participação da população.

As declarações foram feitas na cerimónia de abertura do ginásio ‘Academia da Força Club’, no Funchal, onde defendeu o exercício físico como medida central de saúde pública.

“O que eu aconselho é a prática de exercício físico regular — é óptimo para a prevenção de doenças, para a manutenção da boa forma física e para retardar o envelhecimento e a degeneração física”, afirmou.

Albuquerque sublinhou ainda que o programa será articulado com a Secretaria da Saúde e posteriormente alargado a várias entidades. “Uma das melhores formas que temos — e vamos alargar esse programa no quadro da saúde — é aumentar o número de pessoas com prática regular de exercício físico, porque isso vai reduzir, em termos preventivos, o surgimento de patologias e doenças”, referiu.

Já o empresário e personal trainer Gonçalo Castanha explicou o conceito do espaço, assente no treino personalizado e acompanhamento individualizado. O ginásio tem capacidade para cerca de 500 pessoas, conta com uma equipa de 12 profissionais e representa um investimento de cerca de 200 mil euros.