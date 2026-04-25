“Os últimos 10 quilómetros foram lindíssimos”

A italiana Margherita Vitali, vencedora da maratona de 40 quilómetros do MIUT 2026, destacou a dureza inicial do percurso, mas também a beleza da parte final da prova, que acabou por marcar a sua experiência.

“Gostei muito, mas a subida e toda a altimetria no início foram duras. Felizmente, estava preparada para isso”, começou por dizer, sublinhando que o maior desafio acabou por ser gerir o esforço ao longo da distância.

“Talvez o mais difícil tenha sido ter ainda tantos quilómetros pela frente. Há um momento em que percebemos que ainda falta muito e temos de continuar a forçar”, explicou.

Ainda assim, Vitali não escondeu o entusiasmo com o traçado, destacando alguns dos momentos mais marcantes: “Adorei correr na praia, foi mesmo muito divertido. E a vista na parte final era incrível”.

A fechar, deixou uma imagem clara do desfecho da corrida: “Os últimos 10 quilómetros foram mesmo muito bons, lindíssimos”.

Falta ainda chegar a vencedora da prova rainha, dos 110 quilómetros.