Falso alarme de incêndio mobilizou os bombeiros esta madrugada

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados na madrugada desta quarta-feira, 29 de Abril, para uma suspeita de incêndio, após o disparo de um alarme.

O alerta foi dado pelas 5h20, levando à mobilização de um veículo e seis operacionais para o local. À chegada, os bombeiros procederam à verificação da situação, tendo concluído que se tratava de um falso alarme, não se registando qualquer ocorrência.

Após a confirmação, a equipa regressou ao quartel sem necessidade de intervenção adicional.