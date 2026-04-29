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Falso alarme de incêndio mobilizou os bombeiros esta madrugada

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados na madrugada desta quarta-feira, 29 de Abril, para uma suspeita de incêndio, após o disparo de um alarme.

O alerta foi dado pelas 5h20, levando à mobilização de um veículo e seis operacionais para o local. À chegada, os bombeiros procederam à verificação da situação, tendo concluído que se tratava de um falso alarme, não se registando qualquer ocorrência.

Após a confirmação, a equipa regressou ao quartel sem necessidade de intervenção adicional.

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