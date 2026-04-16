Associação Ornitológica da Madeira promove exposição em São Roque

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) promoveu esta quarta-feira, 15 de Abril de 2026, a sua primeira exposição lúdica do ano, no Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque, no Funchal.

O evento decorreu das 9 às 16 horas e teve como principal objectivo "levar o mundo da ornitologia à comunidade madeirense, proporcionando um momento de convívio, partilha de conhecimento e contacto direto com aves de gaiola das mais variadas espécies", conforme descreve a organização em nota emitida.

As Exposições Lúdicas da AOM são promovidas junto de juntas de freguesia, centros de dia, associações e outras instituições da Região, e têm um carácter social e educativo, com vista à divulgação da criação responsável e do bem-estar animal.

A AOM conta, em 2026, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Casa do Povo de São Roque e da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, entre outras entidades parceiras, "que têm sido fundamentais na concretização das actividades junto da comunidade".