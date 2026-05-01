Presidente da Liga realça "resistência competitiva" do campeão Marítimo

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, felicitou hoje o Marítimo pelo título de campeão da II Liga portuguesa de futebol, sublinhando a "resistência competitiva" demonstrada pelos insulares ao longo da temporada.

"Culmina também o consequente regresso ao principal escalão do futebol profissional, onde continuará a enriquecer as nossas competições com a sua tradição, identidade e história", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial na Internet do organismo.

Reinaldo Teixeira aproveitou ainda para endereçar uma saudação especial ao presidente do clube, Carlos André Gomes, assim como toda a estrutura do futebol profissional, que juntou o título de campeão à subida, alcançada na última jornada, após a vitória no reduto do Benfica B, por 2-1, que 'selou' o regresso ao primeiro escalão, após três anos no escalão secundário.