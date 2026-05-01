Rubina Leal saúda título do Marítimo

A Rubina Leal enaltece a brilhante conquista do título de campeão da II Liga Portuguesa pelo Club Sport Marítimo, sublinhando o mérito de um percurso marcado pela consistência, ambição e capacidade de superação.

“Esta é uma conquista que honra a Madeira e que resulta de um trajecto exemplar, assente na consistência, na ambição e numa enorme capacidade de superação”, afirma, numa mensagem de felicitação em que destaca o papel determinante de todos os que contribuíram para este êxito, desde jogadores e equipa técnica até à estrutura dirigente.

A responsável faz ainda questão de reconhecer o contributo dos adeptos. “Os maritimistas foram incansáveis ao longo de toda a época. A sua paixão e apoio incondicional foram, sem dúvida, um factor decisivo neste percurso vitorioso”, sublinha, valorizando o compromisso colectivo que permitiu alcançar este resultado.

A coincidência desta conquista com o Dia do Trabalhador é, na sua leitura, particularmente simbólica. “Celebrar este título neste dia reforça valores como o esforço, a resiliência e a união, que estiveram bem presentes nesta caminhada”, refere.

O feito ganha ainda maior expressão histórica por ocorrer no ano em que se assinala o centenário da conquista do Campeonato de Portugal pelo Marítimo, em 1926. “É um momento que reforça o legado e a grandeza de um clube incontornável no panorama desportivo nacional”, destaca.

Num contexto em que a Região celebra os 50 anos da Autonomia, Rubina Leal sublinha também a dimensão externa desta vitória. “Este triunfo projecta a Madeira a nível nacional e contribui para reforçar o prestígio da Região através do desporto”, aponta.

Por fim, manifesta a expectativa de que o Clube Desportivo Nacional assegure a manutenção na I Liga. “Seria muito positivo para a Região podermos contar, já na próxima época, com duas equipas na principal divisão do futebol português, como dignos embaixadores da Madeira”, conclui.