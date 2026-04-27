Regresso do Marítimo à elite é “muito importante”

“É importante o Marítimo estar representado na Primeira Liga do futebol português e o que é importante agora é começar a preparar a próxima época.”

Foi desta forma que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu à subida do Marítimo, à margem da cerimónia de abertura das instalações da TRACER AI Europe, no Centro Cívico do Porto da Cruz, onde marcou presença esta tarde.

“Já mandei um comunicado. Fico muito satisfeito. Acho que, neste momento, a direcção está de parabéns. A direcção atravessou um momento de transição — que nunca são momentos fáceis —, quer ao nível do presidente, quer da equipa. Neste momento, temos condições para estarmos muito felizes”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de receber o plantel na Quinta Vigia, residência oficial da Presidência do Governo Regional, mostrou-se disponível, remetendo a decisão para mais tarde. “Espero que sim. Vamos acertar isso mais à frente. A equipa ainda tem um conjunto de jogos pela frente e depois faremos esse acerto.”