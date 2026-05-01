Jorge Carvalho: “É uma afirmação da Autonomia”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, considera que a subida do Club Sport Marítimo à I Liga representa “uma enorme alegria” e um momento de afirmação para a Região.

“Representa muito, muito, porque o Marítimo é uma instituição de referência no desporto regional e nacional. É uma enorme satisfação voltar a vê-lo na Primeira Liga, no patamar mais alto do futebol português, que é, de facto, o seu lugar”, afirmou, sublinhando a importância simbólica desta conquista.

O autarca enquadra ainda este feito num momento particular da história regional. “Não deixa de ser também uma conquista num ano em que celebramos os 50 anos da Autonomia. Todos sabemos o quanto o desporto foi um veículo de afirmação da Autonomia a todos os níveis”, referiu, acrescentando que este sucesso espelha décadas de investimento e de política desportiva.

“Este resultado consagra, também, os efeitos da política desportiva seguida na Região e na cidade do Funchal ao longo dos últimos 50 anos”, apontou, lembrando o seu próprio percurso ligado ao sector, incluindo funções governativas na área.

Sobre o financiamento ao desporto, Jorge Carvalho reconhece a permanente tensão entre necessidades e recursos disponíveis. “É natural que quem recebe ache sempre pouco. Nenhum modelo alguma vez satisfez plenamente os dirigentes”, afirmou, defendendo, ainda assim, o actual enquadramento.

“O modelo em vigor parece-nos equilibrado. Trouxe previsibilidade e permite que os dirigentes saibam com o que podem contar, com pagamentos a tempo e horas, dentro das possibilidades do Governo”, destacou, admitindo, contudo, que os regulamentos devem continuar a ser ajustados.

Num contexto de crescente exigência competitiva, sobretudo no futebol profissional, considera legítimo que os clubes procurem mais apoio. “O desporto, e em particular o futebol profissional, enfrenta desafios cada vez mais complexos. É natural que os dirigentes procurem um aporte financeiro mais significativo”, concluiu.