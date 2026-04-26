Presidente da Assembleia felicita Marítimo por "feito de enorme relevância desportiva para a Região"

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, felicitou, através de uma nota pública, o Club Sport Marítimo pelo regresso à I Liga, assinalando este momento como "um feito de enorme relevância desportiva para a Região". A nota divulgada pelo parlamento é acompanhada de uma imagem de celebração, elaborada pelo próprio clube.

O texto, em nome de Rubina Leal, prossegue nos seguintes termos: "Neste momento de celebração, é de inteira justiça reconhecer o mérito dos jogadores, da equipa técnica e dos dirigentes, cujo trabalho, dedicação e resiliência ao longo da época tornaram possível este objetivo. Trata-se de uma conquista construída com ambição, rigor e um forte sentido de compromisso com a história e a identidade do clube.

Uma palavra muito especial é dirigida aos adeptos e simpatizantes, cuja presença constante e apoio incondicional foram determinantes ao longo de toda a temporada. A larga franja de maritimistas acompanhou de forma exemplar o percurso da equipa, traduzindo-se no facto de o Marítimo ter registado as melhores assistências da 2.ª Liga — um sinal claro da força, paixão e ligação entre o clube sociedade madeirense.

No ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia da Madeira, importa também sublinhar o papel do desporto como veículo de afirmação dessa mesma autonomia. O sucesso do Marítimo constitui um exemplo evidente de como o desporto pode projetar a Região, reforçando a sua identidade e promovendo-a além-fronteiras".