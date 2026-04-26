Associação de Fado da Madeira celebrou aniversário com sala cheia e actuação de Nani Nadais

A Associação de Fado da Madeira celebrou, ontem, o seu 8.º aniversário com uma sessão de fado realizada no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, num evento que reuniu mais de duas centenas de pessoas e mostrou a força desta expressão cultural na nossa Região.

A iniciativa contou com o apoio da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, representada pelo seu presidente, Pedro Araújo, que enalteceu o percurso da Associação e o impacto que tem tido na promoção do fado e da cultura madeirense. "O Imaculado tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro polo cultural de referência na cidade, fruto de uma dinâmica consistente e de uma aposta clara na valorização das tradições e da identidade cultural madeirense", referiu.

O autarca destacou ainda o papel determinante de José Eduardo Figueira e Maria José Figueira como rostos visíveis de um projecto que tem vivido alguns dos seus momentos mais significativos precisamente naquele Salão Paroquial. O presidente da Associação, José Eduardo Figueira, salientou por sua vez a importância do apoio do Governo Regional, nomeadamente através da cedência da sede, situada na freguesia de Santo António, e do acompanhamento às iniciativas desenvolvidas. Reconheceu também a parceria com a Junta de Freguesia, que vai além da cultura e abrange uma vertente social relevante: o almoço anual de Natal solidário.

A apresentação da sessão esteve a cargo de José Castro Fernandes, figura conhecida do fado e presidente da Assembleia Geral da Associação, que guiou o público ao longo de uma noite que juntou jovens promessas como Tiago Freitas, Mariana Correia e Vítor Araújo, até à já conhecida Mónica Pinto, culminando com a actuação especial de Nani Nadais, fadista nacional reconhecido pelo seu estilo de fado humorístico, que encerrou a noite.