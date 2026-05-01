Edinho Silva trouxe a taça

Edinho Silva regressou ao estádio do Marítimo com um papel especial. Antigo jogador do clube, é hoje representante da Liga e será o responsável por entregar a taça de campeão, caso se confirme a consagração.

À chegada, não escondeu a emoção. Falou num sentimento de “gratificação” por voltar ao “caldeirão” e a uma casa que considera também sua. “Faz parte da minha história e da história da minha família, depois de o meu pai também ter feito história aqui. É sempre motivo de orgulho”, afirmou, mostrando-se confiante de que “hoje poderá ficar tudo decidido”.

Sobre o momento que se vive, sublinha a importância do clube no panorama nacional. “O Marítimo faz falta na Primeira Liga. É um clube com história, com mística e com adeptos muito apaixonados. Acredito que, pela estrutura que tem, deve estar onde merece”, disse.

Entre sorrisos, e confrontado com a possibilidade de ainda dar um contributo dentro de campo, respondeu em tom leve: “são tempos diferentes”.