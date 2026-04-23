Nice acompanha Lens na final da Taça de França

O Nice assegurou hoje a presença na final da Taça de França de futebol, ao derrotar esta quarta-feira na meia-final o Estrasburgo por 2-0, em jogo disputado no terreno da equipa derrotada.

Para a final já se tinha apurado, na terça-feira, o Lens, que goleou o Toulouse por 4-1, no outro jogo das 'meias'.

O jogo de hoje, no estádio de la Meinau e arbitrado por François Letexier, teve ascendente territorial da equipa da casa em quase toda a partida, mas o Nice, treinado pelo experiente Claude Puel, foi mais eficaz nas ocasiões criadas.

O costa-marfinense Elye Wahi 'bisou' na partida, com os golos a aparecerem já na segunda parte.

Primeiro, com um remate rasteiro e colocado, aos 51 minutos, a passe de Jonathan Clauss. Depois, aos 81, na cobrança de uma grande penalidade, após falta sobre Cho.

O Nice tem feito até aqui uma época dececionante, ocupando o 15.º lugar no campeonato, quatro pontos apenas acima da posição de play-off de manutenção.

A nível europeu, caiu no acesso à Liga dos Campeões, batido por duas vezes pelo Benfica. Caído para a Liga Europa, foi 33.º na fase de liga, perdendo os jogos disputados com FC Porto e Sporting de Braga.

Em 23 de maio, tentará 'salvar a época' na final da Taça, competição que já venceu por três vezes. O adversário é bem complicado - O Lens, vice-líder na Liga francesa, é claramente a segunda equipa mais forte em França, depois do PSG, detentor do troféu e campeão europeu e gaulês.