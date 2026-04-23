Torreense vence Fafe e garante lugar na final pela da Taça de Portugal

O Torreense, da II Liga, qualificou-se hoje para a sua segunda final da Taça de Portugal em futebol, na qual defrontará o Sporting, ao vencer o Fafe, da Liga 3, por 2-0, na segunda mão das meias-finais.

Depois do empate 1-1, em Fafe, em 04 de fevereiro no jogo da primeira mão, a formação de Torres Vedras impôs-se, em casa, com um golo de David Bruno, aos 85 minutos, e uma grande penalidade convertida por Stopira, aos 90+13.

No caminho para segunda final do seu historial, depois da de 1955/56, perdida para o FC Porto (2-0), o Torreense eliminou, além do Fafe, o Correlhã (Distritais), a Oliveirense (II Liga), o Lusitânia de Lourosa (II), o Casa Pia (I Liga) e a União Leiria (II).

Na final, agendada para 24 de maio, o Torreense, atual terceiro classificado da II Liga, vai defrontar o Sporting, detentor do troféu, que nas 'meias' afastou o FC Porto, depois de um triunfo por 1-0 no Estádio José Alvalade, e um empate sem golos no Dragão.