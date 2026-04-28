'Ventura' trouxe 4 mil pessoas ao Funchal
Foi por volta das 8 horas que o 'Ventura' chegou ao porto do Funchal, transportando 3.014 passageiros e 1.179 tripulantes. A escala na Região prolonga-se até às 18 horas, quando parte rumo a Southampton, em Inglaterra.
O navio está a realizar uma viagem de duas semanas que começou a 18 de Abril em Southampton, e termina no próximo sábado, no mesmo porto. Antes de chegar à Madeira, passou por Vigo (Espanha), Lisboa, Canárias (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e La Palma).
No porto do Funchal encontram-se ainda vários mega-iates. O 'Nuri' chegou à Madeira ao final da noite de segunda-feira, para uma escala técnica. Veio de West Palm Beach, nos Estados Unidos, e segue ao início da tarde para Gibraltar.
A ele juntam-se o 'Alalunga' e o 'Lunasea' acostados na pontinha desde sábado, e o 'Amore' e o 'Apsara', que chegaram na segunda-feira. Os três primeiros, partem durante a manhã, e o 'Apsara' fica até quarta-feira.
Quanto ao Porto Santo, continua a receber o 'Hanseatic Nature', que passou a noite no Porto de Abrigo, com 223 passageiros e 171 tripulantes a bordo. Já esteve no Funchal, passou pela Deserta Grande, e ao final da tarde, por volta das 17 horas, segue para Santa Maria, Açores. Está a realizar um cruzeiro de 13 dias entre Sevilha (Espanha), e Ponta Delgada, Açores. Fez escalas em Gibraltar (Reino Unido) e Marrocos (Casablanca e Safi), e nos Açores vai visitar as ilhas de Ilha de Santa Maria, Terceira e São Miguel.