IFCN afirma "forte adesão dentro da capacidade definida" na vereda do Areeiro

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, através de uma nota enviada à imprensa, dá conta de que a reabertura do PR1 – Vereda do Areeiro, ocorrida hoje, decorreu "com toda a normalidade, registando-se uma adesão significativa por parte dos visitantes, em linha com a capacidade máxima estipulada para esta fase".

Autêntica 'romaria' em direcção ao Pico Ruivo Percurso reabriu hoje, ainda que de forma condicionada, depois de um ano e meio encerrado

Segundo essa nota, "conforme previsto, os períodos iniciais de cada slot horário apresentaram elevada procura, encontrando-se a carga diária para não residentes esgotada". Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, esta manhã, a elevada procura por esse trilho era bem visível, com imagens de uma autêntica "romaria" a caminho do Pico Ruivo, a partir do Pico do Areeiro.

A gestão de acessos foi assegurada no terreno pelos técnicos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e pelo Corpo de Polícia Florestal (CPF), "que estiveram posicionados em pontos estratégicos, nomeadamente na zona da Pedra Rija (lado do Pico do Areeiro) e no Pico Ruivo". "Esta operação garantiu que o acesso ao percurso fosse efectuado exclusivamente por visitantes com bilhete válido, assegurando o cumprimento das regras estabelecidas", explica a tutela.

No âmbito desta reabertura faseada, mantém-se o regime bidirecional entre o Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija. A partir desse ponto e até ao Pico Ruivo, o percurso passa a ser unidirecional, no sentido Pico do Areeiro → Pico Ruivo. A saída deverá ser realizada através do PR1.1 – Vereda da Ilha (Ilha) ou do PR1.2 – Vereda do Pico Ruivo (Achada do Teixeira), estando prevista, numa fase posterior, a reabertura do PR1.3 – Vereda da Encumeada (Encumeada).

"O IFCN reforça que estas medidas têm como principal objectivo garantir a segurança dos utilizadores, salvaguardar os valores naturais e assegurar a qualidade da experiência ao longo de um dos percursos pedestres mais emblemáticos da Região", aponta, acrescentando que vai continuar a "acompanhar de perto a evolução desta reabertura, apelando à colaboração de todos os visitantes no cumprimento das normas em vigor".